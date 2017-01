Sanciones a bancos en Panamá sumaron en conjunto US$3,4 millones

Banca | viernes 06 de enero de 2017 | 13:02hs

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), publicó el lista de todas las sanciones impuestas a entidades bancarias que operan en Panamá de superen los US$5.001, las cuales sumaron US$3,4 millones entre nueve bancos.

El listado incluye los años 2015 y 2016 en el ultimo año solo se multó a un banco, y las sanciones van desde 6 mil dólares hasta un millón de dólares. ANPanamá conoció que esto no implica que no se dieron más procesos en el 2016, existen algunos, pero aun no han terminado y una vez se ratifiquen serán publicados. (ver también:Regulador panameño publica nombres de bancos sancionados (listado))

Este proceso fue anunciado por el superintendente de Bancos de Panamá Ricardo Fernandez en una entrevista con ANPanamá en diciembre de 2015. (Ver nota Entrevista: Superintendente de Bancos: "No he cambiado mi posición, sí pienso que deben hacerse públicas las sanciones")

Del total de las nueve entidades cinco son de capital panameño incluyendo el estatal Caja de Ahorros que se hizo merecedor a dos multas, US$260.000 y US$240.000, en total suman US$500.000. Ambas multas fueron resultados de una inspección especial realizada del 24 de octubre al 12 de diciembre, con cifras al 31 de octubre y fueron sancionados por violaciones a normas del Régimen Bancario y a normas del Régimen de Prevención de Blanqueo Capital y Financiamiento al Terrorismo.

También están Unibank, con multas por US$370.000 y US$210.000 que suman US$590.000, también violaciones a normas del Régimen Bancario y a normas del Régimen de Prevención de Blanqueo Capital y Financiamiento al Terrorismo.

Global Bank tiene una multa por solo US$42.500, por violaciones a normas del Régimen Bancario.

Banco Universal que fue ya liquidado y adquirido por otro banco local tiene este la mayor multa de US$1 millón y otras dos que son ambas de US$250.000, sumando un total de US$1,5 millón, la mayor de todas. Ls multas fueron por violación al regimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y normas de riesgo y Gobierno Corporativo.

En el caso de St, George Bank, hasta ahora es el único banco sancionado en el 2016 con dos US$20.000 y US$7.500, la falta de este banco fue por violaciones a normas del Régimen Bancario y a normas del Régimen de Prevención de Blanqueo Capital y Financiamiento al Terrorismo.

Otros bancos de capital extranjero son Banco Ficohsa de Guatemala que tiene una multa por US$90.000 y otra por US$60.000; y Banesco de Venezuela tiene dos, una por US$400.000 y la otra por US$240.000. Ambos por violaciones a normas del Régimen Bancario y a normas del Régimen de Prevención de Blanqueo Capital y Financiamiento al Terrorismo.

En la lista aparecen Banco Azteca de capital mexicano con US$6.000 de multa, y Austrobank con la misma cantidad, este banco es de capital ecuatoriano según el registro que está en la página web del regulador panameño. En el caso de Banco Azteca se debió al hecho de remitir con mora la declaración jurada firmada por el Presidente de la junta directiva que debe acompañar los Estados Financieros y Austrobank por remitir con mora las declaraciones juradas del presidente de la junta directiva, el gerente general y el ejecutivo Financiero de más alta jerarquía del Banco.

Las sanciones estarán en la página web del regulador www.suerpbancos.gob.pa y se irán actualizando y solo se publicarán las multas desde 5 mil dólares hacia arriba y las sanciones que hayan terminado los procesos. Estas multas ya fueron pagadas por los bancos.

“La sanción que se impone a un banco tiene propósitos correctivos y la publicación, que refuerza la transparencia del Sistema Bancario, tiene como objeto la prevención general” señaló la SBP en un comunicado.

El regulador aclaró que el hecho de estar en esta lista no significa que exista una situación en contra del banco o que este tenga problemas financieros y de acuerdo con el secretario general de la Superintendencia de Bancos Gustavo Villa todos los bancos están bien en liquidez y solvencia-

También destacaron que “detrás de cada una de estas sanciones existe un genuino esfuerzo por parte del banco sancionado de adoptar los correctivos necesarios y entrar en cabal cumplimiento de las normas aplicables, lo cual redunda en beneficio del Sistema Bancario y de todos los usuarios y partícipes del mismo en un amplio marco de transparencia”.