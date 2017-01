Gobierno panameño capacitará 70.000 personas en el idioma inglés

Educación | martes 10 de enero de 2017 | 07:31hs

Anterior 1 / 1 Siguiente

Anterior 1 / 1 Siguiente

ANPanamá

noticiasanpanama@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Más de 70.000 panameños entre estudiantes y docentes han sido capacitados en el idioma inglés a través del programa Panamá Bilingüe que ejecuta la Administración del presidente Juan Carlos Varela.

El Mandatario asistió este viernes al acto de despedida de los mil docentes y alumnos que forman parte del “International Teacher Training Panamá Bilingüe 2017”, que viajarán a las distintas universidades en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Barbados, por un periodo de 8 semanas.

'El manejo del idioma Inglés es importante, ya que es una herramienta esencial para formar parte de la competitividad a nivel nacional e internacional y facilita la movilidad social en nuestro país', expresó el Gobernante.

El jefe del Ejecutivo manifestó a este grupo de 650 docentes y 250 estudiantes de las diferentes regiones educativas que gracias a esta oportunidad podrán construir un mejor futuro y obtener mejores empleos, con salarios superiores tanto en el país como en el extranjero.

Panamá Bilingüe ha capacitado a más de 3,500 docentes (Local and International Teacher Training); 53,151 estudiantes de kinder a tercer grado de primaria (Kids Program); 13,826 estudiantes de media (After School Program) en Universidades como: University of Southern Missisipi, Georgia Tech University, University of Arkansas, Southeastern Louisiana University, Anglia Ruskin University, Leeds Beckett University y American University. De igual forma, participan universidades como: Midway College, Southeastern, North America American University, University of Virginia (UVA), Southern llinois University, Michigan State University, Georgetown University, Edinburg College, Bradford College, Lindenwood University y University of Arizona.

Panamá Bilingüe inició en el 2014 como punta de lanza del Gobierno de la República de Panamá, con una inversión de US$20 millones; con el objetivo de afianzar sus conocimientos, potenciar el habla y la escritura en el idioma inglés.