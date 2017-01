Paradas de buses en Panamá tendrán wi fi gratuito

Tecnología | martes 17 de enero de 2017 | 00:11hs

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La capital de Panamá ahora ofrece un nuevo servicio tecnológico, a través del uso de WIFI gratuito, pantallas digitales en la paradas y la instalación de pequeñas antenas de amplificación de cobertura para dar un mejor servicio a la comunidad.

El nuevo concepto fue lanzado por la Alcaldía de Panamá, quien junto a la multinacional francesa JCDecaux y la empresa de internet sin cable WIGO se acercan al ciudadano para ofrecerles este nuevo servicio de conectividad llamado Smart City.

El Alcalde de Panamá, José Blandón Figueroa al inaugurar la plataforma dijo que con este servicio, la Ciudad de Panamá se coloca a la vanguardia en términos de conectividad urbana, a través del wifi gratuito, pantallas digitales y la colocación de small cells, pequeñas antenas de amplificación de señal de servicio celular.

El nuevo sistema de conectividad fue instalado en más de cincuenta puntos de la ciudad, colocando la infraestructura necesaria a fin de poder llevar a cabo este proyecto, pionero en el mercado centroamericano.

El proyecto incluye pantallas digitales, a través del cual la comuna capitalina podrá comunicar e informar a la ciudadanía sobre eventos socioculturales, siendo las primeras que se instalan en la región centroamericana y servirán como un medio de seguridad en caso de emergencia en Panamá.



La municipalidad capitalina también colocó unas pequeñas antenas en los puntos estratégícos escogidos y que servirán para amplificar la cobertura a las operadoras de telefonía celular y así dar un mejor servicio a la comunidad.

El alcalde sostuvo que este servicio que próximamente será ampliado a todas las paradas del Distrito de Panamá, es el aporte de la comuna capitalina para democratizar el acceso a la tecnología y de esta forma más panameños puedan obtenerla.

Estas son las 50 paradas:

Cinta Costera - Junto a la primera parada de bus

Cinta Costera - Junto a la TERCERA parada de bus

Cinta Costera - Junto a la Cuarta parada de bus

Ave. Balboa - Junto a Farmacias Arrocha (Frente a Multicentro 3)

Ave. Balboa - Junto al Parque Urraca 3

Ave. Balboa - Junto al Hospital del Nino 2

Ave. Peru - Frente al Machetazo 1

Ave. Justo Arosemena - Estacion Metro Loteria –

1 LM #1 JUSTO AROSEMENA – ESTACIÓN SANTO TOMÁS - FRENTE AL HOSPITAL NACIONAL #1

CALLE 50 - JUNTO A DEFENSORIA DEL PUEBLO 1

Calle 50 - Junto Plaza New York

Calle 50 - JUNTO A TORRE GLOBAL BANK VIA PORRAS - FRENTE A BANCO GENERAL (junto al parque Omar)

Vía Porras - Junto a Clinica Carlos Brin 1 LM # 1

VIA ESPANA ESTACION VIA ARGENTINA # 2 VIA ISRAEL - ENTRADA PRINCIPAL MULTIPLAZA 3 (JUNTO A SPORTLINE AMERICA)

Vía Israel - Junto al Colegio Alberto Einstein 2 VIA CINCUENTENARIO – PMA VIEJO JUNTO A CAMPO DE JUEGO 2

Vía Cincuentenario - Junto a Estacion Texaco Vía Israel - Junto al Hotel Sheraton

VIA ISRAEL - FRENTE AL IJA

Vía Israel - Junto al Centro La Colmena 1

VIA ISRAEL-FRENTE A LA ESCUELA RICHARD NEWMAN #3

Vía Espana - Junto a Plaza Concordia 2

VIA ESPANA-LM#1 ESTACION METRO IGLESIA DEL CARMEN #4 CALLE 54 OESTE - JUNTO A HOSSANA 1

Transistmica - Junto a Rodelag 2

Transistmica - Junto a Escuela Artes y Oficios

Transistmica - Junto a la Policlinica CSS Especializada 2

Transistmica - Frente a Puente Vehicular Univ. de Panama 1

Transistmica - Junto a Panasonic 1

Transistmica - Junto a Riba Smith 2

Tumba Muerto - Junto a la Usma 1

Tumba Muerto - Junto a Kia Motors Tumba Muerto - Junto a Auto Planet 2

Tumba Muerto - Junto al Centro Comercial El Dorado 4

TUMBA MUERTO FRENTE A PLAZA EDISSON 2 Tumba Muerto - Junto a Cervecería Nacional 2

Tumba Muerto - Frente al Centro Comercial El Dorado 1

Tumba Muerto - Junto al Instituto América 1 Tumba Muerto - Junto a los Libertadores Tumba Muerto - Junto a la Latina 2

Vía España - Mc Donalds-San Fernando

Vía Espana - Edif. Vía Espana 500