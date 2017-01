FAP contrata a The Northern Trust para los Servicios de Custodia

Inversiones | lunes 23 de enero de 2017 | 01:46hs

(Ciudad de Panamá-ANpanamá). La Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) aprobó la contratación de The Northern Trust Company para prestar los Servicios Globales de Custodia de Valores del fondo.

La contratación por un proceso público de contratación internacional y El Banco Nacional de Panamá, en calidad de Fiduciario del FAP, firmó dicho contrato, el cual tendrá una duración de cinco años.

La secretaría del FAP indicó que The Northern Trust Corporation, es una empresa tenedora de The Northern Trust Company, cuenta con calificaciones crediticias de Moody's (Aa2), Standard & Poor's (AA-), y Fitch Ratings (AA). Es una institución de servicios financieros internacional con sede en Chicago, Illinois, EEUU, y presta servicios de gestión de inversiones, custodia global, y servicios bancarios y fiduciarios. The Northern Trust Corporation cuenta con US$ 6,7 trillones de activos bajo custodia y US$ 946 billones de activos bajo administración.

“Este resultado es reflejo de la valiosa contribución realizada por la Comisión Evaluadora dado que sus acciones fueron conducentes al fortalecimiento de la independencia y transparencia del proceso de contratación” expreso José Abbo, presidente de la Junta Directiva del FAP, expresó que.

Por su lado, Abdiel Santiago, secretario Técnico del FAP, comentó que “The Northern Trust Company presenta una vasta experiencia como proveedor integral de servicios financieros, especialmente en el servicio de custodia de valores, el cual fortalece la gestión del Fondo, siguiendo las mejores prácticas internacionales de fondos soberanos”.