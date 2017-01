Análisis de Riesgos: Panamá no cuenta con importantes organizaciones criminales, ni terroristas

Economía | lunes 23 de enero de 2017 | 18:25hs

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Panamá ya cuenta con su evaluación nacional de riesgo un documento que le permite identificar sus fortalezas y debilidades a la hora de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo y reforzar las medidas para poder blindar la economía.

El documento, al que tuvo acceso ANPanamá, que fue encargado por el Ministerio de Economía y Finanzas, consta de seis capítulos y evalúa todos los sectores financieros y llega a una serie de conclusiones y recomendaciones entre las que se destacan reforzar y dar más capacitación de recursos humano, así como capacitar a todos los operadores judiciales en los retos del nuevo sistema penal acusatorio en la investigación de delitos complejos como el blanqueo de capitales.

También indica que la principal amenaza interna que tiene el país, sería la corrupción. Pero aclara que no obstante esta importante amenaza, para el país la principal amenaza es externa. “Los delitos son cometidos en el exterior y luego se utiliza a Panamá como tránsito del dinero o incluso para blanquearlo” señala el documento.

Igualmente el documento menciona que Panamá no se caracteriza por tener importantes organizaciones de crimen organizado como algo positivo.

En el tema de financiamiento al terrorismo , se deja claro que en Panamá no existen grupos ni individuos terroristas y no se evidencia una relación de sociedades o partes de ellas con grupos terroristas y no se evidencian fuertes relaciones financieras o económicas con zonas de influencias terroristas. “Por tanto, la amenaza es baja y en caso de existir seria externa.

En cuanto a otras recomendaciones que se le hizo al país para reducir las vulnerabilidades para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo están la implementación de supervisión basada en riesgo, fortalecer aduana, fortalecer el trabajo combinado entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Procuraduría creando protocolos de actuación sobre el flujo de información entre entidades para optimizar las informaciones de inteligencia financiera. Agrega que se debe fortalecer el régimen sancionador.

ANPanamá consultó al MEF sobre el resultado y Raúl Gasteazoro, Secretario del CNBC dijo vía telefónica que Panamá tiene áreas que son más débiles y otras que tiene más fortaleza y que el documento se ha preparado un trabajo serio y profesional y mañana (martes 24 de enero) se dará a conocer y no daría mayores detalles.