Aumento en el costo del financiamiento de la línea 2 del metro es responsabilidad de Contratistas

jueves 02 de febrero de 2017

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Aun no se ha concretado un acuerdo con las entidades financieras que negocian con el contratista de la segunda línea del Metro de Panamá un consorcio que está integrado por las empresas Norberto Odebrecht y FCC de España.

En marzo del 2016 la entidad bancaria CitiBank decidió no formar parte del grupo de bancos que financiaría el proyecto una decisión que estaría relacionada a los escándalos de corrupción en los que ha estado envuelto la empresa Odebrecht.

A partir de la fecha están negociando con otras entidades buscando un reemplazo para el financiamiento, pero aun no concretan con los dos bancos que están negociando.

ANPanamá consultó al ministro de Economía y Finanzas sobre si la falta del cierre era relacionada al aumento en el costo del financiamiento y que la empresa estaría tratando de buscar opciones y este indicó que desconocía si le estaba saliendo más costos y que “al gobierno de Panamá lo que le compete es que el consorcio cumpla con el contrato de construcción y la responsabilidad del financiamiento es del consorcio.

Agregó que le está dando seguimiento y que ese paquete financiero es importante para la sostenibilidad.

Hasta el momento la construcción de la vía marcha al buen ritmo y no se reportan retrasos.

La obra se ha seguido ejecutando y se han pagado los gastos, pero fue por el apoyo del Banco Nacional, que pagó parcialmente los Certificados de No Objeción emitidos para el financiamiento y cuya fecha de pago fue el 30 de noviembre del 2016. Por lo que a esa fecha se habían pagado US$233.09 millones en concepto de CNOs (Certificados de No Objeción) emitidos y refrendados por la Contraloría General de la República, de los cuales US$120 millones correspondieron al acuerdo de cesión de créditos suscrito entre el Contratista y el Banco Nacional de Panamá. Se conoció que a al fecha no hay deuda pendiente con la entidad bancaria estatal.

Para explicar un poco lo que son los Certificados de No Objeción, estos son similares a las Cuentas de Pago Parcial (CPPs) emitidas por el Ministerio de Obras Públicas, en su momento, para el financiamiento de los diversos proyectos de inversión social: Reordenamiento Vial y Santiago-David. En este sentido, desde el pliego de cargo se establece un cronograma de pagos efectivos; el cual responde a las estimaciones de ejecución de avance de obra y a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al déficit fiscal.