Caso Odebrecht: Bancos dan financiamiento de la linea 2 del Metro de Panamá pero firman acuerdo de confidencialidad

miércoles 15 de febrero de 2017

Alma Solis

(Ciudad de Panamá-Panamá). El consorcio que está llevando acabo la construcción de la línea 2 del Metro de Panamá confirmó que ya cerraron el trato con dos bancos privados internacionales el financiamiento para la obra.

En un comunicado al que tuvo acceso ANPanamá la empresa conformada por Norberto Odebrecht y FCC señalan que el acuerdo será confidencial.

Hace algunas semanas se manejaba que un banco suizo seria uno de los que estaría financiando la obra, pero esto no confirmó por ninguna fuente oficial

Igualmente el consorcio dijo que las obras de la Línea 2 del Metro registran un desarrollo significativo con un 33% de avance, evidenciado en la construcción de 14 de las 16 estaciones y en los 3.3 kilómetros de vigas de izadas a lo largo del viaducto de la carretera Panamericana y Domingo Díaz.

Este martes ANPanamá publicó que dos bancos privados estarían financiando US$1.000 millones para la construcción de la línea 2 del Metro de Panamá reemplazando de esta forma el préstamo sindicado que inicialmente tenía el consorcio encargado de la obra.

Cuando se inició la obra que está a cargo de las empresas Norberto Odebrecht de Brasil y FCC de España se contaba con cinco bancos liderados por Citibank, pero en mayo del año pasado este se retiró por lo cual el consorcio tuvo que salir a buscar un nuevo financiamiento.

La situación se debe al aumento de riesgo por la situación en la que se encuentra la empresa Odebrecht, la cual admitió haber dado sobornos en varios países para ganarse algunos contratos.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá Dulcidio De La Guardia dijo a ANPanamá que el viernes pasado (10 de febrero ) se reunieron con uno de los contratistas y este le informó que el nuevo financiamiento está confirmado y se están afinando los procesos.

En finales de marzo ya se estarían haciendo algunos desembolsos de ambos bancos explicó De La Guardia.

“Nosotros le seguimos la pista muy de cerca porque obviamente el proyecto requiere el financiamiento ” dijo

Uno de los dos bancos financiará US$600 millones y el otro US$400 millones, así lo dijo el funcionario, pero evitó dar los detalles del costo.

“Es en proporción al consorcio, 60% lo tiene Odebrecht y 40% lo tiene FCC” afirmó pero al ser consultado porque se manejó así, dijo que es un tema de la empresa, solo indicó que el préstamo es al consorcio y no a cada empresa.

Tampoco dio los nombres de las entidades financieras. “Sabemos los nombres, pero es un tema de confidencialidad,,, Son bancos internacionales privados, no son organismos (multilaterales)” aseguró

Cabe recordar que la obra se ha seguido ejecutando y se han pagado los gastos, pero fue por el apoyo del Banco Nacional, que pagó parcialmente los Certificados de No Objeción emitidos para el financiamiento y cuya fecha de pago fue el 30 de noviembre del 2016. Por lo que a esa fecha se habían pagado US$233.09 millones en concepto de CNOs (Certificados de No Objeción) emitidos y refrendados por la Contraloría General de la República, de los cuales US$120 millones correspondieron al acuerdo de cesión de créditos suscrito entre el Contratista y el Banco Nacional de Panamá. Se conoció que a al fecha no hay deuda pendiente con la entidad bancaria estatal.