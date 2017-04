Regulador bancario panameño ordena liquidación de FPB Bank y extiende la reorganización de Balboa Bank

Banca | miércoles 12 de abril de 2017 | 17:08hs

Anterior 1 / 1 Siguiente

Anterior 1 / 1 Siguiente

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Mediante la Resolución SBP-0058-2017 de 12 de abril de 2017, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó prorrogar por un período de 30 días la reorganización de Balboa Bank, al mismo tiempo que anunció mediante la Resolución SBP – 0057 – 2017 de 7 de abril de 2017, que ordenó la liquidación forzosa de FPB Bank

La orden hacia FPB Bank será a partir de las 3:30 p.m. del 11 de abril de 2017y se basa en el informe del Reorganizador, que señala que las condiciones que generaron la Toma de Control Administrativo y Operativo de FPB Bank, Inc., no se han subsanado, por ende no existen condiciones que propicien una reorganización del Banco.

La SBP , ordenó la toma de control administrativo y operativo de FPB BANK., este viernes 10 de febrero del presente año, por “inminente riesgo legal” y reputacional, que pone en peligro los intereses de los depositantes y las operaciones de la entidad bancaria debido a investigaciones judiciales, que tanto en Brasil como en Panamá, relacionadas con la conocida operación “Lava Jato” involucran a FPB BANK, INC., en la que se relacionaba supuestamente como la entidad bancaria utilizada para apertura de cuentas bancarias a clientes extranjeros, sin contar con las respectivas autorizaciones legales correspondientes.

“De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera que previamente había hecho la Superintendencia de Bancos y posterior valoración del Reorganizador, la salud de los principales activos productivos de FPB Bank, Inc., el riesgo reputacional, además de las investigaciones judiciales que se adelantan tanto en Panamá como en el exterior, no permiten una condición favorable para llevar a cabo un proceso de reorganización o venta del Banco” dijo en el comunicado el regulador panameño.

Se designó como liquidador Mauricio Rodríguez Vargas, igualmente dejaron saber que se pagarán a los depositantes menores de US$10,000 la totalidad de sus depósitos, hasta tanto el Liquidador dicte su informe preliminar sobre la Liquidación Forzosa del Banco.

Balboa Bank

En el caso de Balboa Bank se extendió por 30 días el periodo de reorganización, periodo en el cual evaluarán la viabilidad o no de nuevas alternativas y seguir el proceso de negociación en marcha.

La toma de control de esta entidad se dio el 5 de mayo del 2016 como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con el banco según explica el regulador panameño.

El pasado viernes se terminó la licencia concedida por la OFAC, la misma les permitia el acceso al sistema tema tecnológico de las entidades, como el caso del core bancario, el cual tiene como proveedor a una empresa estadounidense.

“Actualmente, se cuenta con una alternativa de compra con una opción que está enmarcada dentro de determinadas condiciones que tendrían que ser aceptadas por los depositantes del Banco, consentimiento que, a la fecha, ha logrado en un porcentaje significativo de avance” dijo la SBP.

Agregando que en las últimas semanas se dieron reuniones, acercamientos y se manejaron fórmulas alternas de venta. En ese sentido, el reorganizador ha recibido una expresión de interés de un grupo de depositantes para la compra de acciones del Banco.

“Dicho planteamiento requiere ser sustentado, desde el punto de vista legal, operacional y financiero, teniéndose presente la debida diligencia requerida y otras disposiciones legales” explicaron.