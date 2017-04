Panamá enfrente nuevos retos en el mercado de Valores, compartir información de auditorias y de comunicaciones de internet y teléfono

Inversiones | martes 18 de abril de 2017 | 02:53hs

Alma Solís

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Panamá aun no termina el proceso para la firma del Memorándum Multilateral de Entendimiento relativo a la consulta y el intercambio de información mejorado (EMMoU), que pide la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), un elemento esencial en el mercado de valores, cuando ya se han dado cambios.

Recordemos que ya Panamá había sido sancionado, en octubre del 2014, cuando perdió su derecho como miembro de IOSCO y no podía participar en los comités de trabajo y tampoco podía hacer uso de su voto en este, que es el máximo organismo, de los reguladores de valores internacional.

La razón fue porque no tenia una ley que le permitía acceso a la información bancaria en caso de investigaciones de valores en otro regulador , esto cambió y el país modificó leyes y permitió el acceso ye inició el tramite, que se encuentra en etapa final para finalmente, para adherirse a este memorando. Esto le tomó cerca de 15 años.

Pero en ese tiempo el mundo cambió, y IOSCO siguió moviéndose. El 31 de marzo de 2017, la organización de la cual Panamá es miembro, aprobó el estándar mejorado, por lo cual ahora el país centroamericano debe estudiar estos cambios e incorporarse.

Carlos Barsallo, expresidente de la Comisión de Valores de Panamá (ahora Superintendnecia del Mercado de Valores, SMV ) explicó a ANPanamá que estos nuevos poderes , a los que se les a denominado ACFIT, por sus siglas en inglés, requieren la facilidad para que los miembros puedan obtener y compartir los papeles de trabajo de las auditorias, comunicaciones y otra información relacionada con la auditoria o revisión de estados financieros.

También obligar a tener una presencia física para testimonio, y de no ser así, hasta podrían imponer una sanción en caso de no cumplimiento como congelar activos, si es posible, o si no, indicar información de cómo hacerlo al pedido de otro firmante del EMMoU.

La actualización también incluye temas como la posibilidad de obtener y compartir registros existentes de proveedores de servicio de internet y de teléfono, aunque aclara que esto no incluyendo el contenido de las comunicaciones. Pero si la asistencia de un fiscal, juzgado u otra autoridad y obtener el contenido de tales comunicaciones de las entidades autorizadas.

Para Barsallo, Panamá ahora tiene dos grandes retos, el primero reformar leyes especiales para dar facultades al regulador de valores para tener acceso a información de papeles de trabajo y comunicaciones internet y teléfono, (no contenido, contenido es judicial) y requerir presencia física de personas para testimonio. El otro gran reto es “voluntad”.

Por su parte Marelissa Quintero, actual superintendente del Mercado de Valores de Panamá explicó que todavía Panamá no ha firmado el primer MMoU. “Estamos en la etapa final de revisión por parte del organismo internacional”. Esto, esperan suceda durante la reunión anual de IOSCO que se celebrará del 12 al 14 de mayo en Jamaica.

Tomó 15 años y grandes esfuerzos para las modificaciones a la ley del Mercado de Valores , esto fue logrado al incorporarlas en la ley 23 de 2015 en la que se le otorgó al regulador de valores la facultades y poderes de obtener información bancaria a través de la SBP para nuestras investigaciones.

Para Quintero el nuevo EMMoU supone nuevos poderes que la comunidad internacional de reguladores y IOSCO ha visto como necesarios tomando en consideración el mundo cambiante de hoy día y la tecnología.

Pero aclaró que en principio la SMV está enfocada en primero cumplir con el MMOU el cual nos mejorara en términos de reputación internacional como un país cooperador y cumplidor de estándares internacionales.

Una vez se logre este, iniciarán los estudios para determinar qué cosas que está pidiendo IOSCO ahora y si se puede cumplir sin necesidad de cambios regulatorio a y que otras requieren adecuaciones, a fin de generar una hoja de ruta.

“Definitivamente hay temas sensitivos como son la obtención de registros telefónicos,' ( no se requiere grabaciones) sino listado de hora día y teléfono a fin de poder tener sustentos sobre irregularidades como insider trading por ejemplo. Este tipo de temas entendemos son sensitivos” afirmó Quintero a ANPanamá.

Juan Manuel Martans, exsuperintendente de Valores y quien vivió el proceso de la sanción calificó como agridulce el hecho de finalmente estar incorporándose al MMOU, por estos cambios.

“El gran reto que tenemos por delante es efectuar estas nuevas modificaciones legales para que el regulador de valores pueda cumplir con los recién aprobados nuevos requisitos, lo que sólo será posible si como país llegamos a entender que las adecuaciones de ley no sólo son ineludibles para estar a tono con los estándares y ser competitivos, sino que debemos crear conciencia de que no debemos dar vueltas y más bien actuar en tiempo razonable para no ser los últimos en saltar la cuerda y dar la percepción al mundo que lo hacemos casi que a la fuerza” dijo el exregulador.