Regulador de valores panameño firmará acuerdo de intercambio de información

viernes 12 de mayo de 2017

Alma Solís

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), recibió comunicación oficial de parte del Grupo de Toma de Decisiones de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) fechada el 8 de mayo de 2017, en la que se confirma la decisión del organismo de invitar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a ser signataria del Memorando Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información (MMoU por sus siglas en inglés).

Este es el mecanismo que permite al regulador de valores intercambiar información cuando es solicitada por otros países en casos de investigaciones

Este es un paso importante en los temas de transparencia para el país ya que este organismo habñia sancionado a Panamá por no contar con este mecanismo y se trata de la organización más importante en temas de reguladores de mercado de valores.

En la resolución del Grupo de Toma de Decisiones de IOSCO, también se comunica que la firma del memorándum será el 16 de mayo de 2017, como parte de la agenda de la reunión del Comité de Presidentes en el marco de la 42ª Conferencia Anual de IOSCO a celebrarse en Montego Bay, Jamaica, del 14 al 18 de mayo

De acuerdo a la Superintendente del Mercado de Valores Marelissa Quintero de Stanziola, la firma de este memorándum es hoy una realidad después de 15 años realizando los mejores esfuerzos para que la SMV contara con los poderes necesarios para cumplir con lo señalado en el memorándum en materia de cooperación internacional.

Sin embargo, ahora que después de estetiempo Panamá finalmente da este pasó las reglas han cambiado y este memorando cuenta con una nueva versión, el 31 de marzo de 2017, la organización de la cual Panamá es miembro, aprobó el estándar mejorado, por lo cual ahora el país centroamericano debe estudiar estos cambios e incorporarse.

En una nota anterior, Carlos Barsallo, expresidente de la Comisión de Valores de Panamá (ahora Superintendnecia del Mercado de Valores, SMV ) explicó a ANPanamá que estos nuevos poderes , a los que se les a denominado ACFIT, por sus siglas en inglés, requieren la facilidad para que los miembros puedan obtener y compartir los papeles de trabajo de las auditorias, comunicaciones y otra información relacionada con la auditoria o revisión de estados financieros.

También obligar a tener una presencia física para testimonio, y de no ser así, hasta podrían imponer una sanción en caso de no cumplimiento como congelar activos, si es posible, o si no, indicar información de cómo hacerlo al pedido de otro firmante del EMMoU.

La actualización también incluye temas como la posibilidad de obtener y compartir registros existentes de proveedores de servicio de internet y de teléfono, aunque aclara que esto no incluyendo el contenido de las comunicaciones. Pero si la asistencia de un fiscal, juzgado u otra autoridad y obtener el contenido de tales comunicaciones de las entidades autorizadas.

Para Barsallo, Panamá ahora tiene dos grandes retos, el primero reformar leyes especiales para dar facultades al regulador de valores para tener acceso a información de papeles de trabajo y comunicaciones internet y teléfono, (no contenido, contenido es judicial) y requerir presencia física de personas para testimonio. El otro gran reto es “voluntad”.

También en ese momento Marelissa Quintero, explicó que todavía Panamá no ha firmado el primer MMoU. “Estamos en la etapa final de revisión por parte del organismo internacional”. Esto, esperan suceda durante la reunión anual de IOSCO que se celebrará del 12 al 14 de mayo en Jamaica.