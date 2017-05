Panamá entre los mejores destinos para congresos y convenciones

Inf. General | lunes 15 de mayo de 2017 | 12:22hs

Anterior 1 / 1 Siguiente

Anterior 1 / 1 Siguiente

ANPanamá

noticiasanpanama@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Panamá escaló de la posición 19 a la 10 en el ranking de Latinoamérica 2016 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), mientras que a nivel mundial subió de la posición 58 a la 51, en comparación con el 2015, asi lo dio a conocer la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El informe de ICCA mide los destinos más populares para la celebración de convenciones internacionales basado en el mayor número de eventos realizados, en el que Panamá -por región- mejora su posición con 45 eventos, por encima de Costa Rica y República Dominicana.

Gustavo Him, ministro de Turismo de Panamá, indicó que la ATP ha trabajado en conjunto con el sector privado para retomar el turismo de congresos y convenciones, por lo que la entidad está apostando a la construcción de nuevas estructuras con tecnología de avanzada para la celebración de eventos.

Him aseguró que Panamá se está fortaleciendo en el turismo de congresos con la construcción del Centro de Convenciones Amador, que presenta un 45% de avance y estará listo a finales de 2018, el inicio de obras del Centro de Convenciones de Chitré y pronto el Centro de Convenciones Verde, en Boquete, Chiriqui.

“Este ranking nos motiva a seguir trabajando para atraer la realización de más eventos de categoría mundial al país”, expresó.

El departamento de Congresos y Convenciones de la ATP informó que entre los 45 eventos en 2016 destacaron: el Congreso de la Confederación Americana de Urología, con 2,272 participantes; “World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology”, con 1,366 asistentes; y PanAmerican Congress of Rheumatology –PANLAR-, con 1,350 participantes.

Mientras, que de enero a mayo de 2017 Panamá recibió 43 eventos relevantes, entre los cuales figuran Allergan, Conferencia Global Hard Rock, “Rothans, Benson & Hedes 2017 National Commercial Conference”, Olimpiadas Especiales, US Grain Congress, IPPA Summit, II Congreso de Agricultura en Ambiente Controlado.

Estos eventos reflejan un aproximado de 13 mil noches cuartos sin contar el resto de los 43 captados en el primer semestre de 2017, adelantando que entre mayo y diciembre de este año ya se tiene un aproximado de 41 eventos confirmados para Panamá.