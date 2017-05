Inf. General | martes 16 de mayo de 2017 | 10:29hs

Antojo de verano

por Doreen Colondres de www.LaCocinaNo Muerde.com

Se anuncia el verano, aumenta la temperatura, las horas de sol y empieza el antojo de una barbacoa.

Seguido a eso, tenemos dos opciones: limpiar el grill que tuvimos durmiendo durante el invierno o comprar uno nuevo.

Si el tuyo estuvo de siesta o si eres de los que va al parque a usar uno en el que todo el pueblo ha pasado por el, recuerda que seguramente en esa parrilla quedarán restos de la última vez que se usó. Por eso:

Tienes que desmontar las más piezas posibles para poder limpiarla bien con mucha agua y jabón y un cepillo fuerte especial de parrillas.

Nunca uses limpiador de horno, usa el de fregar o un removedor de grasa especial para barbacoas.

Seguido a eso, deja que el fuego la “cure” y la deje como nueva. Grasa vieja acumulada llama a un fuego no deseado o una grave intoxicación por contaminación.

Después de usarla, intenta aprovechar el ánimo y antes de guardarla, déjala totalmente limpia y así no se te acumula el trabajo y de paso te dura más.

Si no tienes barbacoa, este es tu momento de regalarte una. Mira bien las opciones, no compres la primera que veas y piensa siempre en el número de veces que la vas a usar, el lugar donde la vas a mantener para que no se deteriore y si va a ser de gas, regálate el tiempo de estudiar bien el tema para que no tengas nunca escapes o accidentes.

Para los que son prácticos, modernos, viajeros y aventureros como yo, les recomiendo esta chulería que me robó el corazón y que ahora llevo a todas partes. Es el nuevo Portable Grill de Kirkland perfecto para dos, lo cual lo hace genial para parejas o familias pequeñas. Fácil de usar, limpiar, lo guardas en el closet, lo subes a tu coche y lo llevas a donde quieras. Económico, viene en dos colores y la puedes pedir online. Síguelos en Instagram @Kikkerland para que conozcas toda su colección.

Ya no hay excusas para no disfrutar de un sabroso asado. Ahora solo queda seleccionar el menú.

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Autora del libro La Cocina No Muerde. Una viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en Facebook e Instagram @Doreen Colondres y visita www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.