Sector seguros: Se necesita mayores medidas de prevención de incendios

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Los más recientes incendios ocurridos en las ciudades de Panamá y Colón (Zona Libre de Colón) podrían dejar perdidas millonarias las cuales deberán ser pagadas probablemente por las aseguradoras.

De acuerdo con el calculo del superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, José Joaquín Riesen los siniestros en el mes de julio podría aumentar en US$30 millones tomando en cuenta los incendios mencionados y las voladuras de techos seguida de la lluvia que se dieron días antes que afectaron a depósitos comerciales.

Las cifras de la Superintendencia de Seguros indican que los siniestros pagados a mayo de este año sumaban US$260 millones, un 18% por arriba del mismo mes el año anterior, mientras que las primas suscritas a esa misma fecha solo habían aumentado 5,4% (US$566 millones).

Dentro del incremento de los sinestro sobresale el de incendio que para esa fecha solo habían pagado US$6,9 millones y en mayo de este año ya llevaban US$22,9 millones, a estos no se han sumado los de julio.

Carlos Berguido director ejecutivo de la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) dijo a ANPanamá que siempre los incendios de esa magnitud y tan rápido hacen que las reaseguradoras internacionales se fije que está sucediendo en Panamá lo que podría conllevar a un endurecimiento de condiciones ya sea por precio que se paguen o por la exigencia de medidas de seguridad en especial en temas de prevención.

Berguido y Riesen coinciden en que en Panamá se necesitan medidas de prevención más efectivas para evitar estos siniestros.

Berguido señaló que el impacto de estos incendios será que se va a poner mucho énfasis en cómo está la inversión delos comerciantes, afectados y no afectados en las medidas de prevención, que es un tema de mayor importancia que el hecho de que hay o no hay agua. Añadió lo que se deben es evaluar son las medidas de prevención porque una vez después que el incendio comienza el daño está hecho, la diferencia es el impacto que cause.

Por su parte Riesen dijo que preocupa el mensaje que estamos mandando a mediano y corto plazo a los reaseguradores y la industria