Marina mercante de Panamá se beneficia de nuevas relaciones con China

Alma Solís

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). El anuncio de las nuevas relaciones de Panamá y China ha creado muchas expectativas en varios sectores, incluyendo el marítimo. La nueva relación es muy importante para el país canalero que ostenta tener la flota mercante más grande del mundo, a la que ahora se aspira a incluir barcos chinos, pero la inquietud está en que si dentro de este proceso se pudieran perder los más de 400 buques taiwaneses que están registrados.

ANPanamá pudo conocer que entre los primeros acuerdos que estarán firmando los gobiernos de Panamá y China, están los relacionado al sector marítimo con lo cual Panamá busca aumentar su flota. En este momento se negocian con la nación asiática dos acuerdos, el primero es el de nación más favorecida y otro para la instalación de consulados marítimos en varias ciudades de ese país.

De acuerdo con Jorge Barakat administrador de la Autoridad Marítima de Panamá ya han tenido conversaciones previas para lograr estos acuerdos y están muy positivos de los resultados. Explicó que los consulados estarán tanto en la ciudad de Shanghái como en otras ciudades importantes que tienen puertos en el país asiático. Estos consulados no solo estarán disponibles para registro de naves, también estarán habilitados en capacidades técnicas de la oficina de Seguridad de Mar (Segumar) y los registros nacionales de gente de mar.

En cuanto a los acuerdos Barakat informó que el hecho de ser considerado como Nación más favorecida le da beneficios fiscales y trato preferencial a estas embarcaciones que tienen registro panameño.

Sobre este tema el vicecanciller panameño Luis Miguel Hincapié dijo a ANPanamá que con el nuevo acuerdo los barcos de bandera panameña ya no estarán excluidos de ciertos beneficios en los puerto de China.

“El hecho de no tener relación diplomática antes, hacia que a los barcos de bandera panameña no se le daba un beneficio fiscal en los puertos, por lo que a las naves de bandera panameña que iban a los puertos chinos, que son muchos, el costo de operación era más caro y no se le daba trato preferencia, y eso no hacia a la bandera panameña atractiva y ahora esto cambia cuando se firme ese acuerdo.

Tanto Hincapié como Barakat señalaron que esto hace más atractivo el registro de naves en la marina mercante.

Taiwán la otra cara de la moneda

En el otro lado de la moneda están los barcos que tienen bandera panameña en los puertos de Taiwán, nación con la que Panamá rompió relaciones diplomáticas recientemente. Dentro de la marina mercante panameña, la más grande del mundo, se incluyendo los más de 400 barcos taiwaneses que tiene bandera panameña, pero a juicio de Hincapié “la parte comercial no debe sufrir ningún efecto.

El diplomático panameño dijo que se ha reunido con empresas taiwanesas en Panamá y le dijeron que no se han dado cambios en la parte comercial desde la ruptura.

“No veo que sea un problema con Taiwán” aseguró Hincapié. Agregó que una vez concluido el proceso y formalizado con China, atenderán el tema de Taiwán con la que esperan mantener las relaciones comerciales.