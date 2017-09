Canal de Panamá entrará en negociaciones con pilotos por restricciones que limitan sus ingresos

Logística | miércoles 27 de septiembre de 2017 | 16:56hs

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La administración del Canal de Panamá (ACP) estará negociando con los pilotos ( quienes toman el mando de los buques para cruzar la vía interoceánica) ciertas restricciones que limitan sus ingresos.

El Canal de Panamá si no hace estos cambios podría perder clientes y millones en ingresos.

Cabe recordar que hace unos días Jorge Luis Quijano, dijo a ANPanamá que existen dentro del contrato firmado con los pilotos tres meses antes de la apertura de la ampliación, acuerdos que impedían que se navegaran ciertos buques, como los que portan gas, en horas de las noches, también se exigía el uso de cierto número de remolcadores. (Ver nota: Canal de Panamá gestionará cambios con el sindicato de pilotos).

Actualmente se pueden transitar unos seis buques neopanamax (buques de más) por las nuevas esclusas , pero la intención es que a partir de diciembre sean alrededor de ocho o más, pero para hacer esto se deben negociar las restricciones. De no aumentarse el número de seria más difícil poder cumplir con las proyecciones de ingresos que tienen y podrían perder clientes.

Este miércoles 29 de septiembre, Quijano dijo a este medio que aun no se terminado de negociar con el sindicato, pero que es parte del plan, y que en este momento los pilotos están en un proceso de votación y por realizar una Asamblea General para liberar alguna de las restricciones, como disminuir el número de remolcadores que se utilizan, lo cual permitirá mayor capacidad de operación al Canal.

Indicó que sin negociar con los pilotos, la administración de la vía puede cruzar hasta ocho buques, pero no de forma sostenida como se necesita, por ejemplo, el domingo 24 de septiembre cruzaron ocho buques neopanamax por las nuevas esclusas, pero esto no pueden hacerlo todos los días sin hacer los cambios.

Quijano insiste que hay potencial y que, por ejemplo, en el segmento de Gas Natural ( uno de los que tiene restricciones) podrían estar pasando hasta cuatro al día.

Al ser consultado sobre si podría perder clientes si no aumentan el número constante buques a ocho el administrador dijo que “Esto no es sostenible en el tiempo” y que sí pueden perder millones en ingresos. “Nos han dicho (los clientes), si usted no nos puede conseguir más (cupos), nosotros no vamos a usar más el Canal de Panamá” afirmó.

Explicó que el problema es que si un buque portacontenedores que trabaja en un ciclo no puede encontrar espacio en el Canal, la naviera podría llevarse un servicio completo lo cual representaría entre US$50 millones a US$80 millones menos para la vía.