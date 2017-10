Impuesto para bebidas azucaradas no es iniciativa del Gobierno, aseguró presidencia

Economía | lunes 02 de octubre de 2017 | 12:12hs

Anterior 1 / 1 Siguiente

Anterior 1 / 1 Siguiente

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La Presidencia de Panamá emitió un comunicado distanciándose de la iniciativa que llegó a la Asamblea para poner un impuesto a las bebidas azucaradas.

Se trata del anteproyecto de ley 104 presentando por los diputados Javier Ortega y Yanibel Abrego, presidente de este órgano del Estado, quienes sustenta el mismo por motivos de salud. El texto busca establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas, de 8% sobre el precio.

La Secretaría de Comunicaciones del Estado indicó que este proyecto no surge del ejecutivo y negó que tengan intenciones de crear un nuevo impuesto. El actual gobierno se había comprometido durante su campaña a no elevar los impuestos y hasta la fecha no lo han hecho.