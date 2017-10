Consorcios de China, España, EEUU e Italia entregan propuesta para construir el cuarto puente por el Canal de Panamá

Inf. General | miércoles 04 de octubre de 2017 | 18:42hs

Anterior 1 / 1 Siguiente

Anterior 1 / 1 Siguiente

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Realidad virtual, videos y maquetas con modelos a escalas, fue parte de los elementos que llevaron los consorcios para acompañar sus propuestas para ganar la licitación del diseño y construcción del cuarto puente por el Canal, una de las obras que de infraestructura más importantes después de la ampliación dela vía panameña.

Al acto de presentación de propuestas se presentaron los cuatro consorcios precalificados: Consorcio Panamá Cuarto Puente integrado por China Comunications Construction Company LTD / China Harbour Engineering Company LTD; Dragados Sucursal Panamá, S.A.; Consorcio Astaldi – DAELIM conformado por Astaldi S.P.A./ DAELIM Industrial Co., LTD; y el Consorcio Cuarto Puente CSCEC – CREC integrado por China State Costruction Engineering Coporration LTD. / China Railway Group Limited.

Esta obra de ingeniería le da viabilidad para el inicio del proyecto estructural de la Línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste, aseguró el presidente Juan Carlos Varela, quien aseguró que entre ambos contemplan una inversión pública que supera los US$4 mil millones.

“Con la construcción de esta obra, sumada a la Línea 3, vamos a mejorar la calidad de vida de muchos panameños que a diario utilizan esta ruta para llegar a su destino”, precisó.

Los consorcios, integrados por empresas de China, España, Italia, Estados Unidos y del Reino Unido, demuestra la confianza que existe en la actual Administración, que se maneja con transparencia y eficiencia en sus actos dijo el mandatario.

Varela indicó que algunas de las empresas ya estan o han trabajado con el gobierno en obras anteriores.

Desde hace unos años se ha visto el aumento de empresas de China en participar en licitaciones panameña, pero se espera que con las nuevas relaciones diplomáticas esto incremente. El caso del puente son dos de las cuatro precalificadas y presentaron propuestas.

De acuerdo con el ministro del MOP, Ramón Arosemena una vez concluidos los proyectos incluyendo el puente y el metro, desde Arraijan hacia Panamá deberia tomar unos 15 minutos en recorrese en automóvil.

La licitación será en enero de 2018 y estaria terminado el proyecto en el 2022 el puente y 2023 el puente.

Financiamiento

El financiamiento será a través de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y lo maneja el ministerio de Economía y Finanzas y una vez el proyecto se temrine el MOP hara el traspaso de la infraestrutura dijo Arosemena.

El puente está estructurado para que se cobre peaje a los vehiculos que lo utilicen pero aun no se define cuánto será el monto que se cobre.

Características

Ejecutado por el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cuarto puente tendrá una altura mínima sobre el canal de navegación de 75 metros, entre otras especificaciones técnicas. También contará con un restaurante y un mirador. Las empresas debían presentar estos dos elementos dentro de sus diseños.

Los estudios demostraron que la ruta óptima para su desarrollo es la que da continuidad al Corredor Norte hasta conectar con la Panamericana, del otro lado del Canal de Panamá.

Con esta medida, se consiguen dos objetivos: aumentar la capacidad de la red vial existente, casi triplicando el volumen de tráfico que puede cruzar el Canal con un nivel razonable y la única ruta compatible con la futura Línea 3 del Metro que, iniciando desde la estación de Albrook, debe montarse sobre el nuevo puente para cruzar el Canal y así, optimizar los costos de ambos proyectos.

El proyecto también prevé dos intercambiadores: El Frijol (área de Albrook frente al aeropuerto Marco A. Gelabert) y conexión Oeste con la Carretera Panamericana y Veracruz.