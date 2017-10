Panamá inicia debate sobre elevar la evasión fiscal como delito penal y precedente de Lavado de dinero

Economía | jueves 05 de octubre de 2017 | 13:48hs

Alma Solis

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). El ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó los resultados de un estudio comparativo sobre el tratamiento penal que se le da al fraude fiscal en América Latina y en países que compite con Panamá.

Con el resultado de este estudio se inicia el debate sobre elevarla evasión fiscal como delito penal y precedente de Lavado de dinero. De 27 países analizados solo Panamá y Bahamas no tiene tipificado el delito como penal y como precedente al blanqueo de dinero son solo tres, al incluirse Uruguay.

Durante la presentación al sector financiero este jueves 5 de septiembre, el ministro de Economía Dulcidio De La Guardia indicó que “Hay que resolver lo que es más conveniente para Panamá”

De La Guardia explicó que como parte de la Estrategia Nacional de Riesgo, que Panamá presentó al país y a la comunidad internacional, se comprometió hacer varias cosas, con relación al tema del fraude fiscal, el primero fue hacer este estudio.

“Este evento tiene como objetivo presentar el resultado como miras a iniciar el debate de la conveniencia de tipificar o no el fraude fiscal en el código penal y como precedente al lavado de dinero” afirmó De La Guardia.

Agregó que este es el uno de los estándares internacionales del Grupo Acción Financiero Financiera Internacional (GAFI) que Panamá no cumple, el país tiene tipificado 20 delitos como precedentes de lavado de dinero cuando son 21 , faltándole precisamente este.

Si el país no cumple, cuando se somete a las evaluaciones en este punto en particular no estamos cumpliendo.

“Nos están señalando que nuestra legislación no cumple y nos han indicado es que es importante que Panamá se mueva a cumplirlo” dijo el titular del MEF.

Panamá precisamente se encuentra en el proceso de evaluación y ya el país ha recibido dos borradores, ANPanamá pudo conocer que el tema de delito fiscal es una de los señalamientos más fuertes que se le hace al país. De La Guardia no contestó preguntas sobre el contenido del borrador de la evaluación señalando que es confidencial por el momento.

Sobre cual sería la recomendación del MEF sobre el tema De La Guardia indicó que para el ministerio de Economía y Finanzas es importante que Panamá cumpla con el estándar.

En un documento entregado por MEF señala que el “Para evitar caer nuevamente en la “lista gris” Panamá tiene que incluir el delito fiscal como delito penal y hacerlo precedente al blanqueo de capitales”.

Carlos Folco, juez fiscal y consultor fiscal internacional dijo que lo ideal es que se cree una ley que cuente con el mayor consenso de todos los actores y de los sectores representativos.

También recomendó trabajar en la cultura tributaria, y tomar en cuenta que se necesita y tener fiscales y tribunales especializados.

Por su parte, Roberto Troncoso, presidente del Cosip dijo que se tenia que tener cuidado con el uso arbitrario de este tipo de herramientas y pudiera ser un arma que puede tener consecuencia en la lógica política.

Para Troncoso más que oponerse al tema se debe buscar alternativas, y ver la forma de mejorar sus estándares

“Oponerse no es rentable, Panamá está en una encrucijada, esta arrinconado, te amenazo con una lista, pero si creo que pueden haber alternativas” dijo el abogado.

Por su parte el abogado Carlos Barsallo explicó que no se trata de castigar a quien no puede pagar o quien tiene deudas sino que no lo hace cuando puede hacer. También hizo una reflexion sobre algunos delitos que están actualmente tipificados como penales como vandalizar teléfonos públicos o hacerle daño a una especie en extinción, esto con el objetivo de poner en contexto y reflexionar sobre lo que como sociedad pensamos que debe ser penado y si el fraude, la evasión o el engaño manifiesto en cuanto al pago de impuesto deben ser penados.