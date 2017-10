14% menos en consumo de energía del país y US$100 millones en ahorro será el impacto de el nuevo etiquetado

Economía | jueves 12 de octubre de 2017 | 11:47hs

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Panamá está por implementar una nueva norma de etiquetado que tiene como fin la venta y el uso de equipos electrodomésticos más eficientes cuyo impacto será que se reduzca el consumo de energía del sector residencial en un 14% y que los usuarios ahorren US$100 millones desde su implementación hasta el 2030.

Este es el resultado del estudio realizado por el Banco Mundial en conjunto con la Secretaría de Energía de Panamá, que lleva por título Energías Renovables y Eficiencia Energética: La Oportunidad de Panamá, mide el impacto de la implementación del los estándares más eficientes para la importación y nuevo etiquetado en aires acondicionados y refrigeradoras que son principalmente para uso residencial.

Con esta reducción de energía no se estaría necesitando una planta generadora menos por construir lo que también implica un ahorro de US$300 millones, no se necesitaría por que el consumo no subiría tanto explicó a ANPanamá Mariano González especialista senior de energía del Banco Mundial.

El especialista indicó que el ahorro que harán los consumidores de US$100 millones será en la factura eléctrica, que aunque los equipos cuesten un poco más.

También la norma tendrá efectos en el medio ambiente ya que reducirá las emisiones de gas de efecto invernadero en 1,6 millón de toneladas, esto es similar a lo que causan 30, 000 vehículos durante 11 años. Con esto se contribuyen a que el país cumple con el Acuerdo de Paris y los objetivos de cambio climático.

La norma de etiquetado se estará en vigencia en las próximas semanas.

El 40% del consumo energía a nivel Nacional en Panamá es por la utilización de aires acondicionados.

“La iniciativa de etiquetado y estándares es uno de los puntales de un programa de eficiencia de energía eléctrica que va más allá, pero este es quizás el más importante porque cubre mucha población, y tiene un impacto tanto en el consumo de la persona como el consumo energético del país” dijo Víctor Urrutia, secretario Nacional de Energía.

Urrutia dijo que aun antes de implementar la norma se han podido percatar que el consumidor ha reaccionado bien y que los importadores de estos equipos ya en gran parte no introducían al país equipos ineficientes por que no son comprados.

Panamá también está trabajando en una guía de construcción verde que busca que las construcciones futuras en el país se hagan tomando en cuenta el uso eficiente de energía.