Agenda del Foro Marca País contempla experiencias de países como México, Costa Rica y Panamá

Turismo | miércoles 18 de octubre de 2017 | 18:43hs

Anterior 1 / 1 Siguiente

Anterior 1 / 1 Siguiente

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Los retos de la medición del impacto de la Marca País en México, así como la estrategia a la medición de resultados de Chile y las Métricas para una Marca País de Costa Rica son algunos de los temas que se desarrollarán en el V Foro Internacional de Marca País.

El tema de la Marca Chile: de la estrategia a la medición de resultados estará a cargo de Fernando Marinovic, mientras que Carla Sánchez Armas García disertará sobre "Los retos de la medición del impacto de la Marca País en México”.

Por su parte, la representante de Costa Rica Patricia Gurdián, expondrá sobre Métricas para una Marca País.

La experiencia de Panamá, país anfitrión, estará a cargo de Julia Hammond CEO, VML Chicago con el tema Mapping Digital Touchpoints: Activating a consumer’s online path to purchase when planning and booking travel y Spotlight on Panama Tourism” (campaña y el impacto calculado) y el alcalde de la ciudad de Panamá José Isabel Blandón hablará sobre la experiencia de Marca Ciudad.

El evento, que se realizará los días 26 y 27 de octubre con la participación de 10 países de Latinoamérica, también contará con la participación de José Fellipe Torres Founder & CEO - Bloom Consulting quien moderará uno de los paneles, al igual que Gustavo Koniszczer Managing Director de FutureBrand Hispanic America y Giovanni Stella Country Manager Central Region de Google.

El foro será inaugurado Isabel de Saint Malo de Alvarado vicepresidenta y Canciller de la República de Panamá y Gustavo Him, ministro de Turismo de la República de Panamá. (Ver también: Agencias de promoción, y sector turismo medirán impacto de promociones de marca país).

La agenda completa, al igual que las inscrpción que es gratuita se pueden hacer en la página del V Foro Internacional de Marca País entrado aquí.