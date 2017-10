Cinco nuevas empresas tendrán sus sedes regionales en Panamá

Empresas | lunes 23 de octubre de 2017 | 14:04hs

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Cinco empresas multinacionales tendrán su sede regional en Panamá se trata de VISA Inc. y la firma de consultoría McKinsey & Company, de Estados Unidos; al igual que CRRC Corporation Limited con casa matriz en Beijing, República de China; Panalpina World Transport (HOLDING) LTD., con casa matriz en Suiza y Hankook Tire Co., Ltd. de Corea de Sur.

Este grupo de empresa sumarán US$3 millones en inversiones y generarán arriba de 75 plazas de empleo en su primer año de operación al acogerse los beneficios de la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), según la información suministrada a ANPanamá.

“Son buenas noticias que reafirman la confianza de los inversionistas extranjeros en Panamá sumando ya 12 nuevas empresas este año, para unas 143 sedes de empresas multinacionales en el país”, destacó el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena.

Hace unas semanas Arosemena también dijo a ANPanamá que ya en enero Estée Lauder estará abriendo en enero sus ofician, está empresa anteriormente se le había aprobado su licencia como SEM.