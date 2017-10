Países de América Latina inician intercambio de experiencia sobre marca país

Turismo | jueves 26 de octubre de 2017 | 11:02hs

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La continuidad y la estrategia clara son aspectos fundamentales para desarrollar una buena marca país así fue expuesto durante la ceremonia de inicio del V Foro Internacional de Marca País que se realiza en Panamá y este jueves y viernes.

En este evento representantes México, Perú , Panamá y Argentina entre los 14 países con representación en el foro comparten experiencias en el manejo de la marca país.

Gustavo Him, ministro de Turismo de Panamá, afirmó que la marca país de Panamá ocupa la posición número 7 en entre los países latinoamericanos y ha estado subiendo desde el 2009. El titular de turismo explicó que para lograr estos avance se necesita tener primero un concepto claro y segundo darle continuidad a las acciones.

También se necesita tener los mercados claros y las nuevas tendencias de comunicación, que son las digitales. “Son aspectos fundamentales para poder lograr y reforzar una marca, La continuidad es fundamental, los mensajes no pueden ser diluidos no pueden cambiarse cada cierto tiempo” dijo Him.

“Panamá ha crecido mucho y está trabajando mucho en su marca país , es un ejemplo en Centroamérica” dijo Alejandro Schiavi administrador Gubernamental Ministerio de Modernización de Argentina uno de los expositores internacionales en el foro.

Schiavi comentó que en la experiencia de Argentina, que actual lidera el ranking de marca país de los países de América Latina, dijo que se trabajaron en dos etapas primero desde el aspecto de turismo en la cual se posicionó y realizaron campañas internacionales, pero también entendieron que se necesitaba reforzar el mercado interno por lo cual lanzaron una campaña interna, lo cual les dio muy buenos resultados.

Por su parte, el canciller encargado Luis Miguel Hincapíe dijo que estos eventos tiene un gran importancia de unificar esfuerzos entre las instituciones que componen el sector público, en consonancia con el sector privado, a fin de transitar en conjunto el camino hacia la construcción de una identidad que refleje de forma integral la riqueza contenida en el territorio nacional.

El evento que se realiza en la Cancillería panameña se transmite en vivo a través de la página http://panamaforomarcapais.com/