Los desafíos de la nueva y vieja agenda de la OMC

Alma Solís

Enviada especial

(Ciudad de Buenos Aires -ANPanamá). Los 160 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) deben tomar la decisión de incorporar una nueva agenda de discusiones que incluyan temas como el comercio electrónico y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas durante la próxima reunión ministerial que se llevará acabo en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

El reto está en que hasta la fecha algunos miembros se han negado a nuevas discusiones debido que no se ha avanzado en anteriores temas como la subsidios en la agricultura. Los países acordaron no tratar nuevos temas en mientras no se termine de discutir los pendientes de la ronda de Doha.

Sin embargo, hay positivismo en los organizadores que se empiece el debate. “estamos convencidos que e-comerce va a ser un elemento fundamental de lo que va ser el comercio del siglo 21, también tenemos un apuesta grande en todo lo que será las pequeñas y medianas empresas, el elementos estructurantes del comercio y pueden ser además multiplicadores el beneficio del comercio en especial en lugares que aun no llegan” dijo Susana Malcorra ministra y presidenta de Comisión Organizadora de la reunión ministerial de la OMC agregando que está positiva en que se incluya la discusión.

Pero también hay otros desafíos que están en el acontecer internacional, las negociaciones de bloques regionales y la posición de Estados Unidos frente al comercio mundial y el rol de China.

Es una reunión que enfrenta muchos desafíos y como el propio canciller de argentina Jorge Faurie reconoce el mundo vive muchas incertidumbres, los países están negociando como resolverlas. “Tenemos expectativas positivas de lograr algunos pasos que van hacer positivos en la reunión de Buenos Aires, pero forma parte de este deseo de Argentina de poder hacer un aporte en lo que está pasando en el mundo” dijo el Canciller en conferencia de prensa como clausura del taller para periodistas organizado por la OMC previó al encuentro el próximo mes, al cual asistió ANPanamá.