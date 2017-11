Búsquedas en plataformas digitales sobre Panamá como destino aumentan

Turismo | miércoles 08 de noviembre de 2017 | 06:01hs

Alma Solís

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Panamá se encuentra entre los 10 destinos que más visitantes recibe en Centroamérica y el Caribe y en Latinoamérica ha subido mucho en la posiciones de preferencia entre viajeros y turistas, por ejemplo la Marca País se posiciona en el número 7 de Latinoamérica.

También el número de búsquedas a través de las plataforma online, entre estas el buscador Google y el portal de videos Youtube, está en aumento.

De acuerdo con la información recabada por la empresa Google la ejecución de la campaña lanza por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha tomado una “ interesante” dirección y ha sido muy positiva.

Google hizo una encuesta online desde Estados Unidos sobre Panamá, para conocer las razones por las que visitarían Panamá y el resultado salió que el 43% para ir a playas, 35% por comida cultura y el 32% naturaleza. (Ver También: Los turistas utilizan el celular y ven videos para buscar los destinos para vacacionar)

Estados Unidos es un mercado de interés para los promotores de turismo. El estudio de Google indica que cuenta con unos 74 millones de viajeros, de estos el 33% de esos no viaja dentro de América del Norte como explicó Giovanni Stella gerente de Google para Centro América, quiere decir que no considera dentro de sus planes a Canadá o México. Mientras que Canadá cuenta con 28 millones de personas que saldrán del país y más de 8 viajaron fuera de Estados Unidos.

En Estados Unidos las personas que están próximas a reservar un viaje a América Latina y el Caribe son más mujeres y están entre 25 a 44 años.

Al analizar las suma todas las vistas de canales de turismo de la región de Centroamérica y el Caribe , según Stella se evidencia el aumento de la búsqueda de Panamá desde que inició la campaña internacional de la ATP y marcando niveles más altos que sus competidores.

“La gente no tiene idea del impacto que ha tenido la estrategia digital, porque solo se miden los resultados automáticos en visitan, y el trabajo de una marca no es de uno o dos días, sino de varios años, experiencias y acciones” explicó el ministro de Turismo de Panamá Gustavo Him.

Him indicó antes las estrategias muchas veces se enfocaba como queremos que nos vean y no como nos ven. Para la campaña internacional se utilizaron empresas internacionales con experiencia. Otro punto que destacó fue la campaña interna, ya que es parte del acompañamiento porque consideran que salir a vender afuera es importante hacer la promoción en el propio país y para la población.

Otro dato que resalta es como cambió la conversaciones, en los últimos meses. Después de los Panamá Papers que se conocieron en abril de 2017, se aumentaron las búsquedas sobre Panamá, pero con el tiempo esto cambió ya las búsquedas no están ligadas a esa investigación, más bien a Panamá como destino turístico.

El año pasado alrededor 60% las búsquedas eran Panamá Papers, en el 2017 no se hablaba más de este tema y ahora se buscaba el turismo de Panamá y país como destino y solo el 5% que búsquedas se relaciona a Panamá Papers.