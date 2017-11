Sector privado pedirá cambios al anteproyecto sobre penalización fiscal

Economía | viernes 17 de noviembre de 2017 | 07:28hs

Alma Solís

asolis@anpanama.com / @anpanama

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Los gremios del sector privado panameño estarán entregando este viernes 17 de noviembre sus comentarios sobre el borrador del proyecto de ley para que Panamá convierta en delito el fraude fiscal, se espera que algunos pidan cambios relacionados a los montos establecidos para que se considere el hecho un delito y que otros se opongan al proyecto.

La discusión no solo se trata de si se incluye como un delito penal la defraudación, también si se incluye como antecedente de lavado de dinero.

La norma a la que Panamá se está acogiendo por lo que algunos consideran imposición internacional y otros tendencias hacia mayor transparencia, estaría siendo llevada antes de fin de año para su aprobación a Gabinete y posterior discusión en la Asamblea Nacional a principios del próximo año cuando empiece a sesionar nuevamente ese órgano del Estado. El gobierno panameño sostiene que antes de su aprobación la norma será ampliamente consultada.

Pero también esta el riesgo que de no avanzar en el tema Panamá podría caer nuevamente en una lista de países no cooperantes (lista gris) lo cual traería complicaciones para el sector financiero las cuales se traducirían en aumentos de costos para todas las actividades, entre otros riesgos.

Entre las recomendaciones que el sector privado estará haciendo está el tema de los montos de defraudación para que se considere delito, el borrador de la ley indica que deberán ser de US$300.000 en adelante el sector privado podría estar solicitando que sea más de US$500.000, pero más allá de esto también les preocupa la interpretación, la discrecionalidad y la definición de roles.

Héctor Cotes presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) dijo a ANPanamá que para que exista fraude debe existir dolo (intención) y les preocupa quién estará determinado esto, también les preocupa que si los procesos de recaudación que si estos no son eficiente qué pasaría si se trata de un tema de no pudiste pagar o si no quisiste pagar.

Los empresarios en general han señalado la preocupación que de aprobarse esta ley pueda ser utilizada como herramienta política.

Cotes indicó que entienden que es un tema que viene de afuera y tendría repercusiones en las corresponsalías (envío y recibo de dinero y líneas de crédito) , en las tasas bancarias y reputación.

“Entendemos las repercusiones” dijo añadiendo que consideran que se puede mejorar el proyecto y en su opinión personal no se opone al mismo.

“En el caso de Apede, debemos ver que dado el impacto que tiene esto podemos aprovechar el anteproyecto para que funcione y que al final podamos cumplir con los requerimientos de acuerdos internacionales y Gafi y que no sea lesivo para los intereses del país” afirmó el presidente de Apede.

Pero aclaró que para los organismos internacionales es un tema de “poner un ganchito”, sin embargo, el proceso se queda localmente.

El grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) está evaluando a Panamá en temas de efectividad en normas de prevención de lavado de dinero y han señalado que “En Panamá los delitos fiscales no están tipificados como delito base ni como determinantes de lavado de activos, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de Activos , e impide prestar una adecuada cooperación en los pedidos recibidos del exterior cuyo delito determinante se vincule con el delito fiscal” de acuerdo con información al que tuvo acceso ANPanamá.

Panamá estaría esperando que antes que concluya el proceso de evaluación en diciembre de este año poder presentar al menos la ley aprobada por el Gabinete.

Apede dedicó Foro Económico 2017 a analizar la Penalización del Delito Fiscal y sus Implicaciones en el país en la que participaron expertos en el tema.

Entre las propuestas que surgieron estuvo proponen tener un código tributario, por que allí se estarían planteando los deberes y derechos, igualmente se plantearon importantes retos como educación y la falta de especialistas en el sector judicial por ejemplo.

En el caso de Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también estarán haciendo publicas sus recomendaciones y se podría esperar que se opongan al proyecto, pero al cierre de esta nota no se pudo confirmar esta posición.